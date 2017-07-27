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الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 24 يسجل 718 جنيها للجرام

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الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 24 يسجل 718 جنيها للجرام الذهب يرتفع 5 جنيهات.. وعيار 24 يسجل 718 جنيها للجرام

التحرير

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شهدت الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا نحو 628 جنيها للجرام.

بينما سجل عيار 24 نحو 718 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل نحو 538 جنيها للجرام، بينما سجل عيار 14 نحو 419 جنيها للجرام، وعيار 12 سجل نحو 359 جنيها للجرام.

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يأتى هذا فى الوقت الذى سجلت فيه أونصة الذهب نحو 22321 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5024 جنيها، وكيلو الذهب سجل نحو 717714 جنيها.

أمين وصفى أرجع ارتفاع أسعار الذهب لطبيعة تداوله فى البورصات العالمية وسعر الدولار الذى يؤثر بشكل أساسى على أسعار الذهب، لافتا الى أن السوق تشهد انتعاشة رغم هذا الارتفاع وذلك لقرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على شراء الذهب، مؤكدا أن الأسعار لا يتم توقعها، وذلك لأن حركة التداول عالمية وليست محلية وترتبط بشكل كبير بسعر الدولار.

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التحرير

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