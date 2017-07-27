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التعليم تنظم مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية

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مصراوي Masrawy

التعليم تنظم مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية

02:18 م الخميس 27 يوليو 2017

التعليم تنظم مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

ينظم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية مسابقة الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2016/ 2017 بمقر الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت شعار "قيادات طلابية لإعلاء قيم المواطنة الفعالة".

من جانبه، أكد أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن المسابقة المستمرة حتى 28 يوليو المقبل، تهدف إلى اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الطلاب وتعميق معنى المثالية، وربط الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية من أجل إعداد شخصية الطلاب في ظل المتغيرات المحلية والعالمية، فضلًا عن إعداد المواطن القادر على ممارسة الديموقراطية وتحمل المسئولية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الطلاب.

وأشار موسى إلى أن المسابقة تتضمن تقديم الطالب لمشروع، أو برنامج، أو مبادرة، أو نشاط عملى يخدم به نفسه ويخدم المجتمع المدرسى خاصًة، والمجتمع المحيط بالمدرسة بصفة عامة، موثقًا بالسديهات (CD)، أو الفيديوهات، أو الصور والمستندات الدالة؛ بما يحقق الموضوع المحوري لهذا العام.

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