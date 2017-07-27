أخبار عاجلة

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا هجوم طعن الغردقة إلى ثلاثة أشخاص بوفاة السائحة التشيكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا هجوم طعن الغردقة إلى ثلاثة أشخاص بوفاة السائحة التشيكية

01:59 م الخميس 27 يوليو 2017

ارتفاع عدد ضحايا هجوم طعن الغردقة إلى ثلاثة أشخاص بوفاة السائحة التشيكية

براغ/القاهرة - (د ب أ):
أعلن وزير الصحة التشيكي ميلوسلاف لودفيك وفاة السيدة التشيكية /36 عاما/ التي تعرضت لهجوم طعن قبل أسبوعين في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر، ليلة الأربعاء/الخميس.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات إثر هذا الهجوم إلى ثلاثة أشخاص.
وكان الفريق الطبي المعالج للسائحة في القاهرة قد أكد وفاة السائحة إكلينيكيا، وفقا لبيانات الخارجية التشيكية أمس الأربعاء.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن مخ الضحية لم يعد يصل إليه الدم، بحسب بيانات أمس.
وتخضع أسرة الضحية حاليا للرعاية النفسية.
ودعا وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك الجانب المصري إلى توضيح سريع لملابسات الحادث.

وقال الوزير التشيكي: "إنه لأمر مفزع عندما لا يعود شخص من عطلة إلى أسرته".
يذكر أن مهاجما طعن عددا من النساء بسكين على أحد شواطئ الغردقة في 14 تموز/يوليو الجاري. وأسفر الهجوم عن مقتل سائحتين ألمانيتين.

وتم القبض على الجاني، ويشتبه في صلته بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكان قد تم نقل السائحة إلى القاهرة على متن مروحية، وأرسلت التشيكية فريقا طبيا متخصصا وطائرة طبية إلى القاهرة على أمل أن تسمح الحالة الصحية للسائحة بنقلها إلى موطنها مطلع هذا الأسبوع، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير السياحة يزور مصابى حادث الغردقة

    أخبار

  • مسؤول بـ "فندق الغردقة" يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل حادث الاعتداء على

    أخبار

إعلان

e17f19d5f2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار