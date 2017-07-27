ارتفاع عدد ضحايا هجوم طعن الغردقة إلى ثلاثة أشخاص بوفاة السائحة التشيكية

براغ/القاهرة - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة التشيكي ميلوسلاف لودفيك وفاة السيدة التشيكية /36 عاما/ التي تعرضت لهجوم طعن قبل أسبوعين في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر، ليلة الأربعاء/الخميس.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات إثر هذا الهجوم إلى ثلاثة أشخاص.

وكان الفريق الطبي المعالج للسائحة في القاهرة قد أكد وفاة السائحة إكلينيكيا، وفقا لبيانات الخارجية التشيكية أمس الأربعاء.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن مخ الضحية لم يعد يصل إليه الدم، بحسب بيانات أمس.

وتخضع أسرة الضحية حاليا للرعاية النفسية.

ودعا وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك الجانب المصري إلى توضيح سريع لملابسات الحادث.

وقال الوزير التشيكي: "إنه لأمر مفزع عندما لا يعود شخص من عطلة إلى أسرته".

يذكر أن مهاجما طعن عددا من النساء بسكين على أحد شواطئ الغردقة في 14 تموز/يوليو الجاري. وأسفر الهجوم عن مقتل سائحتين ألمانيتين.

وتم القبض على الجاني، ويشتبه في صلته بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وكان قد تم نقل السائحة إلى القاهرة على متن مروحية، وأرسلت الحكومة التشيكية فريقا طبيا متخصصا وطائرة طبية إلى القاهرة على أمل أن تسمح الحالة الصحية للسائحة بنقلها إلى موطنها مطلع هذا الأسبوع، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشدة.