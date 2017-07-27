مصدر يكشف ملابسات جديدة ببلاغ "حقيبة عقار الدقي"

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمباحث الجيزة، عن ملابسات جديدة حول تمشيط القوات لعقار سكني بمنطقة الدقي.

ظهر الاثنين الماضي، ورد بلاغا إلى شرطة النجدة، من أحد قاطني عقار بشارع محي الدين أبو العز بعثوره على حقيبة يشتبه في احتوائها على مواد متفجرة.

وأوضح المصدر - في تصريحات لمصراوي - أن قوة من مباحث قسم الدقي توجهت إلى محل البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيا بمحيط العقار.

وأشار المصدر إلى أن خبراء المفرقعات نفذوا أعمال المسح والتمشيط، وعثروا بداخل الحقيبة على فرد خرطوش وكمية من الطلقات و2 قناع أسود، وشماريخ.

وألفت المصدر إلى أنه بسؤال المبلغ، أكد أنه صعد إلى سطح العقار لتركيب"طبق الدش"، ولاحظ حقيبة مخبأة بطريقة مريبة فأبلغ الشرطة في الحال.

وأكد المصدر أنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن الوطني؛ للاشتباه فينية مسلحين لاستخدام تلك الأسلحة في تنفيذ عملية عدائية خاصة مع قرب موقع العقارمن منشآت شرطية -إدارتي الحماية المدنية ومرور الجيزة- وكنيسة بمنطقة بين السرايات.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن رجال المباحث بصدد فحص قاطني العقار ومراجعة كاميرات المراقبة؛ للوقوف على المترديين على العقار.