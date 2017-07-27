المتهمون باغتصاب سيدتين بالهرم: "خطفناهم في كمين المطب الصناعي وقسمناهم علينا"

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد عطية، بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم باختطاف سيدتين وسرقة متعلقاتهما الشخصية واغتصابهما تحت تهديد السلاح بمنطقة الهرم.

وجاء في اعترافات المتهمين أمام النيابة إن 3 منهم أعدوا كمينا لسيارة ملاكي أثناء توقفها لعبور "مطب صناعي"، ولاحظ أحدهم قدوم سيارة بداخلها سيدتان، فقطعوا الطريق وأوقفوا السيارة وهددوا قائدها بالأسلحة البيضاء، وركبوا معه تحت التهديد واصطحبوه إلي شارع اللبيني ثم اختطفوا السيدتين، وتركوا قائد السيارة ينصرف.

وأضافوا في اعترافاتهم أنهم استدعوا 4 من أصدقائهم، وفور وصولهم قسموا السيدتين بينهم، موضحين: خمسة أشخاص اصطحبوا إحداهما داخل توك توك إلي عشة بعزبة إسرائيل، وشخصان اصطحبا الثانية إلى أسفل كوبري كفر غطاطي، وتناوبوا الاعتداء عليهما تحت تهديد الأسلحة، ثم استولوا على هواتفهما المحمولة ومبلغ 600 جنيه ثم تركوهما.

وكشفت تحقيقات النيابة أن "سمر. ع" 27 عاما، ربة منزل، و"إيمان. م" 37 عاما، ربة منزل، مصابتان وبهما سحجات وجروح في أماكن متفرقة من جسدهما، وقالتا أمام النيابة إنهما "كانتا تستقلان سيارة فجرًا واعترض طريقهما 3 أشخاص وهددوا السائق بالسلاح الأبيض واستقلوا معهما السيارة واتجهوا بهما إلى قطعة أرض زراعية".

وأضافتا أنهما فوجئتا في قطعة الأرض بـ 4 أشخاص آخرين، بحوزتهم أسلحة بيضاء وبدأوا في سرقة متعلقاتهما الشخصية وتناوبوا اغتصابهما تحت تهديد السلاح، وتركوهما وفروا هاربين.

وأمرت النيابة بعرض السيدتين على الطب الشرعي للكشف عليهن، وطلبت تقريرا عنهما، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار متهم هارب في تلك الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث اللازمة أن 7 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وهم "أحمد. م"، و"جمال. خ"، و"إبراهيم. ن"، وشهرته إبراهيم الأبيض، و"محمد. ن"، و"علي. م"، و"عطية. ح"، و"أحمد. ش"، وشهرته سمكة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، والرائد محمد عتلم، معاون المباحث، من ضبط 6 منهم وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.