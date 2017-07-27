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سفير كوريا الجنوبية من الإسكندرية: مصر ستتجاوز أزمتها الاقتصادية خلال 3 سنوات

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مصراوي Masrawy

سفير كوريا الجنوبية من الإسكندرية: ستتجاوز أزمتها الاقتصادية خلال 3 سنوات

02:06 م الخميس 27 يوليو 2017

سفير كوريا الجنوبية من الإسكندرية: مصر ستتجاوز أزمتها الاقتصادية خلال 3 سنوات

الإسكندرية – محمد البدري:

قال سفير كوريا الجنوبية في مصر "يو سون جو"، إن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرًا سياسات صالحة وفق عدد من كبار خبراء الاقتصاد الدوليين، مشيرًا إلى أنه وفق الدراسات التي أجريت عن مستقبل الاقتصاد المصري فإن هناك اعتقادًا ينمو لدى الخبراء بأن مصر لديها القدرة الكاملة على تخطي أزماتها الحالية.

وأضاف في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، على هامش انطلاق أسبوع الثقافة الكوري بمكتبة الإسكندرية، أنه لو استمرت مصر في اتباع سياستها الاقتصادية الحالية، فسيمكنها تجاوز أزمتها الاقتصادية خلال 3 سنوات، وذلك وفق توقعات الخبراء الاقتصاديين في بلاده.

وأوضح أن كوريا الجنوبية، واجهت أزمة اقتصادية في عام 1997، شبيهة بما تواجهه مصر في الوقت الحالي، سمح لكوريا بتفهم الوضع الاقتصادي المصري الذي لا تُحسد عليه، مبينًا أن كوريا لجأت خلال أزمتها للاقتراض الدولي وهذا تسبب وقتها في ارتفاع الأمريكي مقابل الوون - عملة كوريا الجنوبية- إذ بلغ سعر 1 دولار نحو 1900 وون كوري جنوبي.

وأشار إلى أنه رغم تلك الصعوبات إلا أن كوريا الجنوبية واجهت أزمتها، من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق الصادرات للخارج، التي بلغت وقتها قرابة 10 أضعاف حجم صادرات مصر حاليًا.

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