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تعرف على مواعيد التقديم للمدارس اليابانية وشروط التحويل إليها -(صور)

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مصراوي Masrawy

تعرف على مواعيد التقديم للمدارس اليابانية وشروط التحويل إليها -(صور)

01:49 م الخميس 27 يوليو 2017

تعرف على مواعيد التقديم للمدارس اليابانية وشروط التحويل إليها -(صور)

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، بدء تلقي بيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس أو التحويل إليها، إلكترونيا، الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وتدخل 28 مدرسة مصرية يابانية بـ 18 محافظة على مستوى الجمهورية، الخدمة بالعام الدراسي الجديد 2017/2018.

ويعتبر العام الدراسي 2017/2018 عاما استثنائيا فيما يخص التقدم وبدء الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية.

ونظرا لاستمرار أعمال الانشاءات بالمدارس الجديدة، تنتظر إدارة مشروع المدارس اليابانية تأكيد هيئة الأبنية التعليمية انتهاءها من أعمال الانشاءات مع بدء الدراسة في سبتمبر المقبل.

وتفتح الإدارة باب التسجيل الإلكتروني في الأسبوع الأول من أغسطس، على أن يتقدم أولياء الأمور المقبول أبنائهم بالمستندات المطلوبة لأقرب مدرسة للمدرسة اليابانية قيد الانشاء، تحددها الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

وأكدت الإدارة، أن القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس المصرية اليابانية، ينص على أنه لا يوجد استثناء من شرط السن الخاص لكل صف على النحو التالي: "من 4 سنوات إلى 5 سنوات Kg1، من 5 سنوات الى 6 سنوات KG2، من 6 سنوات الى 7 سنوات الاول الابتدائى، من 7 سنوات إلى 8 سنوات الثاني الابتدائي، ومن 8 سنوات إلى 9 سنوات الثالث الابتدائي".

وعن قواعد التحويل الى المدارس المصرية اليابانية، فيمكن التحويل إلى KG2 والصف الأول الابتدائي من جميع المدارس (عربي - لغات - أزهري)، ويمكن التحويل إلى الصفين الثاني والثالث الابتدائي من مدارس اللغات فقط (عام - أزهرى) وفي جميع الحالات يجب الالتزام بشرط السن.

وبالنسبة لتوزيع المدارس بالمحافظات المختلفة فهي كالتالي:

المدارس اليابانية (1)المدارس اليابانية (2)

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