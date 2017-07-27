28 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة "خالد صلاح والباز" بتهمة سبّ وقذف سامي عنان

كتب -صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة الإعلامي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، وأيمن رمضان المحرر بالجريدة، ومحمد الباز، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لجريدة الدستور، في قضية سب الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.

واتهمت الدعوى المشكو في حقهم بنشر مقال في الموقع الالكتروني لليوم السابع في 17 مايو 2017 تضمن عبارات سب وقذف للفريق سامي عنان بأنه تلقى تمويلا بمليار دولار من قطر، والإخوان؛ لدعم حملته الانتخابية في 2018، وذلك بالمخالفة للحقيقة.

وقالت الدعوى التي تقدمت بها الدكتورة دينا عدلي حسين أن ما ارتكبه المعلن إليهم من الأول حتى الثالث يعد إهانة، وتشويه لرجل ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، وكان يشغل وظيفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقاموا بقذف وسب الطالب علانية بأن أسندوا إليه أمورا لو كانت صادقة، لوجبت محاكمته جنائيا بتهمة الخيانة العظمى، وعقوبتها تصل إلى الإعدام.

وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على المشكو في حقهم والمنصوص عليها بالمواد 171 و302 و306 و308 من قانون العقوبات لأنهم قاموا بسب المجني عليه بطريق النشر باليوم السابع معتمدين اهانته والحط من مكانته وطالبت بإلزام المتهمين بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض.