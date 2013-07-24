أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جمعية "رسالة نور على نور" توزع 850 كرتونة رمضان على أسر فقيرة بسيناء

Google+ Print
جمعية "رسالة نور على نور" توزع 850 كرتونة رمضان على أسر فقيرة بسيناء جمعية "رسالة نور على نور" توزع 850 كرتونة رمضان على أسر فقيرة بسيناء

قامت جمعية "رسالة نور على نور" بتوزيع كمية كبيرة من المساعدات الغذائية والعينية على عدد من الأسر والأفراد بقرى مختلفة بشمال سيناء بهدف إدخال البهجة على قلوب المحتاجين فى شهر رمضان الكريم.

وقال "موسى رويشد" مندوب الجمعية بشمال سيناء أن المساعدات تضمنت الدفعة الأولى منها، 550كرتونة رمضان بها جميع الأصناف و350 شنطة رمضان، و7أطنان بطاطس فاخرة تصدير تم توزيعها بمعرفة عدد من الجمعيات الأهلية بمناطق قرى بئر العبد، العريش، الشيخ زويد، رفح بمعرفة الجمعيات العاملة فى تلك المناطق وهى جمعية الروضة وجمعية صناع الحياة بالعريش، وجمعية أقراء بأبو صقل، وجمعية عبيدالله بن الجراح بالشيخ زويد، وجمعية الهدى بالشيخ زويد.
> ويجرى حاليا توزيع الدفعة الثانية وتتضمن 6 أطنان بطاطس، و300 كرتونة بها جميع الأصناف.
> أضاف محمد سليمان المشرف على التوزيع، أن فريق عمل من المتطوعين أبناء المحافظة شاركوا فى حملة توصيل المساعدات لمنازل الأسر المحتاجة.

1.jpg

G51ef4bb579910.jpg

G51ef4bb613ffd.jpg

G51ef4bb6c7ec6.jpg

G51ef4bb76f4b7.jpg

G51ef4bb80da22.jpg

G51ef4bb89bf71.jpg

G51ef4bb955666.jpg

G51ef4bb9f29f0.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365