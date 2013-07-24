جمعية "رسالة نور على نور" توزع 850 كرتونة رمضان على أسر فقيرة بسيناء

قامت جمعية "رسالة نور على نور" بتوزيع كمية كبيرة من المساعدات الغذائية والعينية على عدد من الأسر والأفراد بقرى مختلفة بشمال سيناء بهدف إدخال البهجة على قلوب المحتاجين فى شهر رمضان الكريم.

وقال "موسى رويشد" مندوب الجمعية بشمال سيناء أن المساعدات تضمنت الدفعة الأولى منها، 550كرتونة رمضان بها جميع الأصناف و350 شنطة رمضان، و7أطنان بطاطس فاخرة تصدير تم توزيعها بمعرفة عدد من الجمعيات الأهلية بمناطق قرى بئر العبد، العريش، الشيخ زويد، رفح بمعرفة الجمعيات العاملة فى تلك المناطق وهى جمعية الروضة وجمعية صناع الحياة بالعريش، وجمعية أقراء بأبو صقل، وجمعية عبيدالله بن الجراح بالشيخ زويد، وجمعية الهدى بالشيخ زويد.

> ويجرى حاليا توزيع الدفعة الثانية وتتضمن 6 أطنان بطاطس، و300 كرتونة بها جميع الأصناف.

> أضاف محمد سليمان المشرف على التوزيع، أن فريق عمل من المتطوعين أبناء المحافظة شاركوا فى حملة توصيل المساعدات لمنازل الأسر المحتاجة.