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الخوف من طالبان يجبر منظمة غير حكومية على تعليق خدماتها الصحية في أفغانستان

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مصراوي Masrawy

الخوف من طالبان يجبر منظمة غير حكومية على تعليق خدماتها الصحية في أفغانستان

01:33 م الخميس 27 يوليه 2017

الخوف من طالبان يجبر منظمة غير حكومية على تعليق خدماتها الصحية في أفغانستان


كابول - (د ب أ):
قال مسؤول باللجنة السويدية لأفغانستان، أحد أكبر المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، اليوم الخميس، إن المنظمة اضطرت لتعليق خدماتها الصحية بسبب تهديدات تنظيم طالبان.

وتبرز هذه القضية الضغط الذي تعاني منه العديد من المنظمات الدولية بسبب التمرد الذي يوسع نطاق قبضته على أنحاء البلاد ويعرقل تقديم الخدمات.

وقال اندرياس ستيفانسون، الأمين العام للجنة السويدية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن اللجنة اضطرت لإغلاق مكتبها للبرامج الصحية في إقليم لاجمان بشرق أفغانستان أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على مئات الالاف من المرضى.

وأضاف ستيفانسون أن اللجنة تقدم جميع الخدمات الصحية في الإقليم، والتي تشمل إدارة مستشفى كبير في عاصمة الإقليم مهترلام.

ويشار إلى أن المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية المتعاقدة مع تقدم 90% من الخدمات الصحية في أنحاء البلاد.

وقال ستيفانسون " اللجنة تعمل في أفغانستان منذ 35 عاما" مضيفا " هذه أول مرة نشعر فيها أن وجودنا بأكمله في الإقليم مهدد ".

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