إنشاء 70 مصنعا وضخ 880 مليون جنيه استثمارات جديدة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعًا مع عدد من نواب البرلمان، ووكلاء الوزارات بالمحافظة، لبحث عدد من مشاكل المحافظة والتوصل لحلول جادة لها، وحضر اللقاء وكلاء وزارات التموين، والصحة، والري والموارد المائية، والتضامن، ومديرة هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وناقش المحافظ مع النواب عددًا من مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والصحة بالمحافظة، ومشكلة الأمية والبطالة، لخلق محاور تنموية جديدة، وتذليل كافة المعوقات التي تعرقل النهوض بالمحافظة.

واستعرض المحافظ عددًا من محاور التنمية الجديدة المزمع تنفيذها في المحافظة، ومن ضمنها إنشاء 70 مصنعًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل هيئة التنمية الصناعية، وضخ حوالي 880 مليون جنيه كاستثمارات بالمحافظة، بالإضافة إلى البدء في رصف وإعادة تأهيل الطريق الصحراوي الغربي، وطريق "المنيا - أبوقرقاص"، وصولاً إلى مركز ملوي، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء ثلاث محطات لمياه الشرب بعدد من مراكز المحافظة هذا العام.

وشدد المحافظ على التصدي بكل حزم للمخالفين، الذين يمدون وصلات للصرف في مياه الترع، و أكد على القيام بحملات مكبرة لرصد تلك المخالفات الجسيمة التي تدمر المياه وتنشر الأمراض والأوبئة.

