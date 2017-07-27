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رئيس "قومي المرأة" تدشن مبادرة "قرية منتجة" في الفيوم

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مصراوي Masrawy

رئيس "قومي المرأة" تدشن مبادرة "قرية منتجة" في الفيوم

01:20 م الخميس 27 يوليه 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

أشاد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، بدور المجلس القومي للمرأة، في تبني قضايا جماهيرية ومشروعات منتجة تسهم في توفير الدخل للأسرة، وخلق فرص عمل للسيدات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الخميس، بمايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، لتدشين مبادرة "قرية منتجة".

وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة "قرية منتجة"، ستنفذ في 6 قرى بالمحافظة، هي بيهمو، بمركز سنورس، والإعلام بمركز الفيوم، وجردو، بمركز إطسا، وفانوس، بمركز طامية، وأبوكساه، بمركز أبشواي، والنزلة، بمركز يوسف الصديق، موضحًا أن القرى المختارة تمتاز بالصناعات اليدوية والحرفية، وأنه سيتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل عددًا آخرًا من قرى المحافظة خلال الأعوام القادمة.

وأضاف أنه سيتم اختيار سيدتين ضمن رؤساء الوحدات المحلية، خلال حركة المحليات الأخيرة لأول مرة بالفيوم، كما سيجري تعيين سيدة ثالثة كرئيس لإحدى الوحدات المحلية خلال حركة الوحدات المحلية التي ستنفذ خلال الأيام المقبلة.

وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالمساندة المستمرة والدعم المتواصل من محافظ الفيوم للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية لها دور هام في النهوض بالمستوى المعيشي، وتحسين مستوى الدخل لعدد كبير من الأسر المصرية من خلال المساهمة في المشروعات المنتجة.

وأعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة التي افتتحت بجامعة الفيوم هي السادسة على مستوى الجامعات المصرية، موضحة أنه سيتم تنظيم معسكرات بين هذه الجامعات الست لتبادل الخبرات والارتقاء بعمل هذه الوحدات.

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