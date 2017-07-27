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بعد تظاهر أولياء الأمور.. تشكيل لجنة لحل أزمة "رياض الأطفال" بالجيزة

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مصراوي Masrawy

بعد تظاهر أولياء الأمور.. تشكيل لجنة لحل أزمة "رياض الأطفال" بالجيزة

01:33 م الخميس 27 يوليه 2017

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بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور

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بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور "رياض الأطفال" أمام محافظة الجيزة

كتبت - مادي غيث:

انتهى وفد أولياء أمور طلاب "رياض الأطفال" بالمدارس الرسمية والتجريبية بالجيزة، من لقاء اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة؛ لعرض مشكلاتهم والتفاوض حولها.

ونظم العشرات من أولياء الأمور، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام محافظة الجيزة، اعتراضًا على قرار المحافظ بوقف قبول تحويلات الصف الثاني برياض الأطفال (KG2) مع عدم قبول التحويلات السابقة.

قالت سمر محمد، إحدى أولياء الأمور، إنها كانت ضمن الوفد الذي دخل إلى المحافظ، وفوجئت بعدم مقابلتها للمحافظ بل أنهم اجتمعوا مع السكرتير الأول، وتم إبلاغنا بتشكيل لجنة لحل هذه الأزمة ولكن لم يحدد موعدها بعد.

وقالت ريموندا نبيه، إنهم لم يضيفوا جديداً عن العام الماضي، حيث أن محافظ الجيزة وعدهم بحل الأزمة ولكن لم ينظر لهم -على حد قولها.

يأتي ذلك وسط تواجد أمني مكثف بمحيط مبنى المحافظة.

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