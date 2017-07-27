قد تنتهي بـ "خناقة بين العروسين".. ماذا تفعل الحموات أثناء شراء الشبكة؟ - صور

كتبت-هدير غيث:

يعتبر يوم شراء الشبكة من أهم الأيام التي تمر بها العروس. ولكن تتعرض الكثير من الفتيات إلى مواقف محرجة من "الحموات" قد تؤدي إلى حدوث مشاكل عند الجواهرجي وعدم استكمال شراء الشبكة.

ومن المواقف المزعجة التي تفعلها بعض "الحموات" والتي تتسبب في غضب العروس عند القيام بشراء شبكتها، مثلاً فرض رأيها لشراء موديلات معينة غير التي ترغب فيها العروس، أو شراء قطع خفيفة حتى تظهر الشبكة بكمية كبيرة. وعند رفض العروس هذا التدخل، قد تغضب الحماة وتفتعل مشكلة أو تترك المحل وتخرج.

وهناك نوع آخر من "الحموات" يعاملن خطيبة الإبن كأنها ابنتهن، ولا يتدخلن في أمر الشبكة مطلقاً، لأنه أمر يخص العريس والعروس فقط. كما يحاولن إرضاء العروس، بل وزيادة الشبكة عن المتفق عليه كهدية من أم العريس لخطيبته.

وقال "جرجس" صاحب أحد محلات الصاغة في مصر الجديدة "لمصراوي"، أن هناك بعض المواقف يتعرض لها يومياً بسبب الحموات، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى خناقة بين العروسين بسبب رغبة أم العريس في التدخل وفرض رغبتها.

كما تقوم "حماة العريس" أيضاً بتوجيه بعض الكلام الغير لائق للعريس إذا كان ثمن الشبكة المتفق عليها أقل، مثل "لا ياحبيبتى ده تقيل وخطيبك شبكته ما تجبش خاتمين"، "اختاري حاجات خفيفة علشان تبان انك جايبة شبكة عدلة بالقرشين دول".

كما تقوم أحيانا " حماة العريس" بخلق مقارنة بينه وبين أحد أقاربها في سعر الشبكة المتفق عليها، مثل "بنت خالك جابت أكتر منك"، "ابن عمك جايب شبكة أعلى وظاهر حجمها".

وعند استطلاع "مصراوي" لآراء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المواقف التي تعرضوا لها مع الحموات، اختلفت الإجابات كما هو مبين في الألبوم.