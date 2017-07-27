أحمد أيوب: مواجهة نصر حسين داي صعبة.. وهدفنا الفوز

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قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي، إنّ الفوز الذي حققه الفريق على الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية بدور المجموعات بالبطولة العربية، منح اللاعبين حظوظًا كبيرة من أجل التأهل للدور التالي.

وأردف أيوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة نصر حسين داي بالجولة الثالثة والأخيرة، إن الفريق يسعى للفوز من أجل المنافسة على التأهل للدور التالي، لافتًا إلى أن الفريق لديه أهداف يسعى لتحقيقها.

وأشار أيوب، إلى أن مباراة نصر حسين داي ستكون صعبة على الفريقين، موضحًا أن الفريق الجزائري لديه أيضًا نفس حظوظ الأهلي للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

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وأضاف أيوب، أن الجهاز الفني للأهلي قام بإراحة 11 لاعبًا من المشاركة في أول جولتين، وذلك بسبب ضغط المباريات الذي عانى منه الفريق في الفترة الماضية وحاجة اللاعبين للحصول على راحة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين والمجموعة التي شارك في مباراتي الفيصلي والوحدة.

وقال أيوب إنّ اللاعبين يرغبون في المنافسة على لقب البطولة بقوة، مشيرًا إلى أن الفريق سيبذل قصاره جهده لتحقيق المطلوب منه والفوز دون النظر إلى مستقبل الفريق في البطولة.