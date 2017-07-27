بسبب مرتضى.. مشجع زملكاوي يهاجم شبانة على الهواء: «ارحمنا بقى» (فيديو)

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هاجم متصل زملكاوي، الإعلامي محمد شبانة، على الهواء، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «م الآخر» الذي يقدمه عبر إذاعة «نغم FM»، قائلًا: «انت كده ارتحت بعد ما خربها مرتضى منصور».

وتابع: «ارحمونا حرام عليكم، إنت عمال تقول وتعيد في الزمالك، عشان القضايا اللي رافعها عليه وقاعد تقطع في النادي»، ليضطر شبانة لإغلاق الخط معلقًا: «المذيع والصحفي شغلته ينقل المعلومات ويقول على الصح صح والغلط غلط، ومش إنه يمشي على هوى المشجع».

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وودع فريق الزمالك البطولة العربية للأندية، بنسبة كبيرة، بعدما تلقى الهزيمة على يد نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة.