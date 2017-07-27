هاني رمزي لمجدي عبد الغني: «كفاية كذب عشان ماكشفش بلاوي تانية»

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هدد هاني رمزي، المدير الفني السابق لمنتخب المحليين، بالكشف عن العديد من الأزمات داخل اتحاد الكرة، إذا لم يكفّ مسئولو الجبلاية عن الهجوم عليه وتوجيه الاتهامات ضده.

ووجه المدير الفني السابق لمنتخب المحليين، في تصريحات له اليوم، الكلام لمجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية، قائلا إنه لم يطلب العمل مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، مهددًا: «كفاية كذب عشان ماكشفش بلاوي تانية».

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وأكد هاني رمزي أنه أغلق صفحة تدريب منتخب المحليين بمجرد إبلاغه بالإقالة، لكن على مسئولي اتحاد الكرة عدم تكرار الهجوم عليه.

يذكر أن اتحاد الكرة كلف حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 99، بقيادة منتخب المحليين بشكل مؤقت خلفًا لهاني رمزي.