الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف طفل مهددون بسوء التغذية في الكونغو

كيب تاون - (د ب أ):

أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الخميس أن أكثر من 70 ألف طفل مهددون بالإصابة بسوء تغذية حاد في جمهورية الكونغو نتيجة الاشتباكات بين جنود الجيش وقوات المعارضة.

ووفقا لتقرير للمنظمة فإن طفلا من بين كل خمسة دون سن الخامسة نزح منذ اندلاع العنف في منطقتي بوول وبوينزا جنوب شرقي البلاد والقريبتين من العاصمة برازافيل، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل من العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن الاضطرابات تركت نحو 140 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، من بينها الحصول على مياه نظيفة وطعام ورعاية صحية.

واندلع العنف في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا بعد إعادة انتخاب الرئيس دينيس ساسو نجيسو الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما.

وقبل الانتخابات بفترة قصيرة، تم إجراء تعديل دستوري لرفع سن الترشح للرئاسة لما بعد السبعين، بما يتيح لساسو نجيسو، 73 عاما، بالترشح مرة أخرى.