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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع "حلم" تأهيل المدينة لاستقبال ذوي الإعاقة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع "حلم" تأهيل المدينة لاستقبال ذوي الإعاقة

01:14 م الخميس 27 يوليه 2017

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1350 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق بالدقهلية

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1350 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية للتنسيق بالدقهلية

الأقصر – محمد محروس:

التقى الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، وفدًا من مؤسسة حلم برئاسة آمنة الساعي، لمناقشة إمكانية التعاون للبدء في وضع برنامج تطوير متكامل يستهدف جعل مدينة الأقصر أكثر إتاحة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لتكون مدينة الأقصر أول مدينة سياحية متاحة للجميع.

وتناول اللقاء مناقشة البدء في وضع برنامج تطوير متكامل يستهدف تأهيل مدينة الأقصر بما يتلاءم واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مجموعة من المشروعات يتم تنفيذها وفقا لجدول زمني يتناسب وخطة أولويات المحافظة، على أن يتضمن هذا البرنامج كافة العناصر المتعلقة بالإتاحة، نظرا لما تتميز به المحافظة من احتوائها على أهم المزارات السياحية العالمية مما سيكون له أثر على جذب المزيد من السائحين.

وقالت آمنة الساعي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "حلم"، إن البرنامج يستهدف عددًا من المناطق الرئيسية في مدينة الأقصر مثل المعابد والمتاحف والشوارع الرئيسية كالممشى السياحي الرئيسي والكورنيش، لتهيئتها لاستقبال أشخاص ذوي الإعاقة، كتهيئة نقاط الوصول والدخول لهذه الأماكن، ومسارات السياح.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالتعاون مع المؤسسة لتنفيذ برامج لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن المحافظة تستعى لتنفيذ نموذج حقيقي لتكون مدينة الأقصر صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن السائحين من ذوي الاحتياجات الخاصة يشكلون فئة مهمة من السائحين لأنهم يتحكمون في قرار أسرهم الخاص بوجهتهم السياحية.

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