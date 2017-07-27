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توقعات بموافقة إيطاليا على نشر مهمة بحرية في المياه الليبية

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مصراوي Masrawy

توقعات بموافقة إيطاليا على نشر مهمة بحرية في المياه الليبية

01:08 م الخميس 27 يوليو 2017

توقعات بموافقة إيطاليا على نشر مهمة بحرية في المياه الليبية

وزارة الدفاع الإيطالية

روما - (د ب أ):
صرح مسؤول بوزارة الدفاع الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الإيطالية سوف تقرر خلال اجتماعها غدا الجمعة نشر مهمة بحرية في المياه الليبية لمكافحة الاتجار بالمهاجرين ، مؤكدا تقارير إعلامية بهذا الشأن.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني قد كشف للمرة الأولى عن الخطة ،والتي ينظر إليها على أنها تغيير محتمل لقواعد اللعبة في مساعي أوروبا لوقف تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا، أمس الأربعاء بعد أن استضاف محادثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج.

وجاء تصريح مسؤول وزارة الدفاع مؤيدا لتقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" اليوم جاء فيه أن إيطاليا تفكر في نشر سفينة كبيرة وما لا يقل عن خمس سفن أصغر للقيام بدوريات في المياه الليبية.

وذكرت الصحيفة إنه من الممكن أن يشارك في المهمة نحو 500 إلى 1000 فرد من الجيش، وأنه سوف يتم تزويد المهمة أيضا بطائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار.

وقال مسؤول الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية أنه سوف تتم مطالبة البرلمان بالموافقة على المبادرة في الأول أو الثاني من أغسطس.

وذكرت كوريري ديلا سيرا أن السفن الإيطالية سوف تستوقف قوارب المهاجرين وتعيد الأشخاص إلى السواحل الليبية، مع الحصول على ضمانات مكتوبة من السلطات الليبية حول احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين.

وقال جنتيلوني أمس الأربعاء أن السراج قد طلب المساعدة الإيطالية في حماية مياه بلاده، وتم الإعلان عن الطلب بعد يوم من توصل السراج لاتفاق مهم مع المشير خليفة حفتر المعين من قِبل مجلس النواب الليبي قائدا "للجيش الوطني" حول وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

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