وزير النقل: خط للسكك الحديدية للربط بين العاشر من رمضان والروبيكي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم إنشاء خط سكة حديد للربد بين مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينة الروبيكي بالقاهرة،؛ لتسهيل نقل البضائع بينهما.

وأوضح "عرفات" -خلال زيارته لجامعة الزقازيق اليوم الخميس- أن تطوير خطوط السكك الحديدية من المشروعات القومية الكبرى.

شاهد أيضا

ويعقد الوزير اجتماعا بالجهاز التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء خالد سعيد، قبل القيام بجولة تفقدية لأعمال إنشاء 4 طرق تربط الزقازيق بمدن بلبيس، السنبلاوين، أبو حماد، والطريق الدائري الإقليمي.