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وزير النقل: خط للسكك الحديدية للربط بين العاشر من رمضان والروبيكي

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وزير النقل: خط للسكك الحديدية للربط بين العاشر من رمضان والروبيكي وزير النقل: خط للسكك الحديدية للربط بين العاشر من رمضان والروبيكي

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم إنشاء خط سكة حديد للربد بين مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينة الروبيكي بالقاهرة،؛ لتسهيل نقل البضائع بينهما.

وأوضح "عرفات" -خلال زيارته لجامعة الزقازيق اليوم الخميس- أن تطوير خطوط السكك الحديدية من المشروعات القومية الكبرى.

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ويعقد الوزير اجتماعا بالجهاز التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء خالد سعيد، قبل القيام بجولة تفقدية لأعمال إنشاء 4 طرق تربط الزقازيق بمدن بلبيس، السنبلاوين، أبو حماد، والطريق الدائري الإقليمي.

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