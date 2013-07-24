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الاتحاد الإقليمى للنقابات يتضامن مع عمال السويس للصلب

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الاتحاد الإقليمى للنقابات يتضامن مع عمال السويس للصلب الاتحاد الإقليمى للنقابات يتضامن مع عمال السويس للصلب

قال محمد زكريا الجمال المنسق الإعلامى للاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس أنهم كاتحاد يعلنون تضامنهم الكامل مع اعتصام 2800 عامل بشركة السويس للصلب داخل مقر الشركة بمنطقة الأدبية بالسويس، احتجاجا على قيام إدارة الشركة بمنع 10 من العاملين أمس من دخول الشركة بدون إجراء تحقيق معهم بدعوى التحريض على تعطيل العمل والشركة يمتلكها رجل الأعمال رفيق الضو.

وتابع أنهم أصدروا بيانا يوضحون فيه أن خالد أبو بكر مدير القوى العاملة بالسويس وحاتم عبد العليم مفتش القوى العاملة توجهوا إلى مقر الشركة لبحث مطالب العمال مع مسئولى الشركة وقوات الجيش الثالث.

وأضاف أن العاملين لهم مطالب يطالبون بتحقيقها وهى " صرف الأرباح المتأخرة للعاملين- تعديل مقابل بدل المخاطر- صرف العلاوة الاجتماعية- إعادة هيكلة العمالة ".

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