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والدة أحد المكرمين بمؤتمر الشباب: قعدت 3 أيام عشان أستوعب (فيديو)

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والدة أحد المكرمين بمؤتمر الشباب: قعدت 3 أيام عشان أستوعب (فيديو) والدة أحد المكرمين بمؤتمر الشباب: قعدت 3 أيام عشان أستوعب (فيديو)

التحرير

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قال بيتر إبراهيم، أحد المكرمين بمؤتمر الشباب، إنه تلقى اتصالا من رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم ترشيحه من ضمن أفضل الشباب في 2017.

أضاف بيتر، خلال لقائه ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "كلموني تاني وحددوا معاد بتكريمي من سيادة الرئيس عبد الفتاح يوم 25 يوليو".

وذكرت رانيا نسيم، والدة بيتر، أنها لم تكن تتوقع هذا التكريم من الرئيس وكان الاتصال مفاجئا لها ولنجلها، متابعة: "قعدت 3 أيام عشان أستوعب".

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وأوضحت: "بحاول أوفر كل احتياجات بيتر مهما كانت الظروف ،لأني عارفة أنه ماشي في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل جيد لنفسه".

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التحرير

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