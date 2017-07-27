وفد روسي يواصل التفتيش بمطار القاهرة

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واصل الوفد الأمني الروسي رفيع المستوى لليوم الثاني على التوالي، تفتيشه على إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي، ومتابعة تأمين الركاب والبضائع والطائرات؛ استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية بسيناء أواخر أكتوبر 2015.

كما يقوم الوفد بتفقد إجراءات تأمين الطرود بقرية البضائع وحاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات، فضلًا عن استعراض كاميرات المراقبة خاصة على أسوار أرض المهبط، وبوابات دخول العاملين بالبصمة خاصة في منفذ 35 والمخصص لدخول العاملين بأرض المهبط.

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يضم الوفد 5 من خبراء الأمن والطيران الروسي برئاسة الكسندر زورين.