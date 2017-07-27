إبراهيموفيتش يقترب من العودة إلى الشياطين الحمر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اقترب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد السابق، من العودة لمسرح الأحلام رغم انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، كان يخطط لإعادة إبراهيموفيتش للفريق مجددًا في يناير المقبل، إلا أن عملية تعافي اللاعب من الرباط الصليبي تسير بصورة أسرع وبالتالي قد ينضم للفريق قبل ديسمبر.

شاهد أيضا

وأوضحت الصحيفة أن زلاتان اتفق مع إدارة مانشستر يونايتد، على الحصول على عقد حتى يونيو 2018، ويمكن للفريق الإنجليزي التوقيع معه في أي وقت، لكونه غير مرتبط بأي فريق آخر، ما يجعل مورينيو يفكر فقط في التعاقد مع جناح بدلًا من ضم مهاجم آخر، ولذلك يفاوض الشياطين الحمر إنتر ميلان لضم الكرواتي إيفان بيريستش.