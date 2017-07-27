ضابط الأمن الوطني بـ"خلية ميكروباص حلوان": لم أثبت تفاصيل الواقعة بالدفاتر

كتب- عمرو علي:

قال ضابط الأمن الوطني محمد محي الدين، اليوم الخميس، خلال الإدلاء بأقواله كشاهد بقضية "خلية ميكروباص حلوان"، إنه كُلِف من رؤسائه بضبط المتهم أحمد عبده بقضية "ميكروباص حلوان"عقب استصدار إذن النيابة، وأوضح أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة نظرا لمرور فترة زمنية تجاوزت العام ونصف.

وأجاب عن تساؤل الدفاع بتسجيله الواقعة في دفاتر الأمن الوطني، بأنه أثبت المهمة واسمه فقط، لأن الدفاتر إدارية ولا يثبت بها تفاصيل الضبط.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، لأقوال الشهود في محاكمة 32 متهمًا في قضية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.