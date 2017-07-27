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انتقاما منه.. سيدة تتهم نجل عم زوجها باختطاف رضيعها

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مصراوي Masrawy

انتقاما منه.. سيدة تتهم نجل عم زوجها باختطاف رضيعها

12:32 م الخميس 27 يوليو 2017

انتقاما منه.. سيدة تتهم نجل عم زوجها باختطاف رضيعها

كتب - محمد شعبان:

أعدت ربة منزل خطة للانتقام من نجل عم زوجها بعدما أرشد رجال الشرطة عن زوجها المحكوم عليه بالسجن 15 عاما، فحاولت إلصاق تهمة اختطاف طفلها الرضيع به، إلا أن تحريات مباحث العياط كشفت مخططها.

تلقى اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إخطارا بضبط شخص شرع في اختطاف طفل بقرية كفر عمار.

وأفادت "صابرين.ر"، 24 عاما، أنها أثناء سيرها بمحل الواقعة، فوجئت بنجل عم زوجها "محمد.ف"، تاجر ملابس، يحاول خطف طفلها "سمير"، عامين، إلا أنها استغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.

وكشفت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث العياط والبدرشين، كذب رواية الأم، وأنها نصبت فخا للمشكو في حقه انتقاما منه لإرشاده عن زوجها الصادر ضده حكم بالسجن 15 عاما بقضية سرقة بالإكراه.

وأشارت تحريات المقدم هشام بهجت، رئيس مباحث العياط، أن والدة الطفل اتصلت بنجل عم زوجها، وأخبرته أن نجلها يعاني من حالة إعياء شديدة، وطلبت منه الحضور بسيارته لتوصيلها إلى أحد الأطباء.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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