جامعة المنيا تقرر تطبيق خدمة "فوري" لتسديد المصروفات الطلابية

المنيا - ريمون الراوي:

قررت جامعة المنيا، اليوم الخميس، تطبيق خدمة "فوري" لتسديد المصروفات الطلابية، وربطها على برنامج المنصورة والـ MIS لنظام شئون الطلاب.

قال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إنه من المقرر فتح مجموعة من المنافذ للدفع "الفوري" داخل الجامعة، تقدم خدمة مجانية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بدون أي رسوم شحن إضافية وبالمجان.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا، اليوم الخميس، بحضور اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم.

وأدان المجلس، خلال الاجتماع، إغلاق المسجد الأقصى، معتبرًا أن ذلك "خرق فاضح لكل القوانين والقرارات الشرعية الدولية الضامنة لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية".

كما أدان المجلس الإجراءات التي استهدفت المقدسات المسيحية والإسلامية، آملين أن تكون هذه الأحداث بداية لاتخاذ قرارات تحفظ وتصون المقدسات الدينية بالأقصى الشريف.