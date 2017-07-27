أخبار عاجلة

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

جامعة المنيا تقرر تطبيق خدمة "فوري" لتسديد المصروفات الطلابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة المنيا تقرر تطبيق خدمة "فوري" لتسديد المصروفات الطلابية

12:31 م الخميس 27 يوليو 2017

المنيا - ريمون الراوي:

قررت جامعة المنيا، اليوم الخميس، تطبيق خدمة "فوري" لتسديد المصروفات الطلابية، وربطها على برنامج المنصورة والـ MIS لنظام شئون الطلاب.

قال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إنه من المقرر فتح مجموعة من المنافذ للدفع "الفوري" داخل الجامعة، تقدم خدمة مجانية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بدون أي رسوم شحن إضافية وبالمجان.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا، اليوم الخميس، بحضور اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم.

وأدان المجلس، خلال الاجتماع، إغلاق المسجد الأقصى، معتبرًا أن ذلك "خرق فاضح لكل القوانين والقرارات الشرعية الدولية الضامنة لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية".

كما أدان المجلس الإجراءات التي استهدفت المقدسات المسيحية والإسلامية، آملين أن تكون هذه الأحداث بداية لاتخاذ قرارات تحفظ وتصون المقدسات الدينية بالأقصى الشريف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. استمرار المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات في المنيا

    أخبار

  • بالصور.. حسام بدراوي: طالما الدولة قوية فلا خوفٌ من المدارس الدولية

    أخبار

  • تكريم طالبة "تماثيل الزمن الجميل" في المنيا

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح فعاليات الدورة التدريبية "معًا في خدمة الوطن" لـ"القومي

    أخبار

إعلان

da150e3325.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين