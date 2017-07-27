القبض على تاجر مواشي بحيازته 5 قطع سلاح ناري في المنوفية (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

ألقت قوات أمن المنوفية، اليوم الخميس، القبض على تاجر مواشي، بمدينة تلا، عقب تداول صورة له، على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها حاملًا بندقية آلية.

وقال عدد من الأهالي إن المتهم اشتهر عنه ممارسة أعمال البلطجة على أهالي منطقة كفر عسكر، مدعيًا عجز الشرطة عن القبض عليه، ومهددًا بدفن من يقترب من بيته، في تحد سافر للجميع، وفقًا لبيان قوات الشرطة.

وبالفحص تبين أن الصورة المتداولة خاصة بالمتهم وتبين صحة المعلومات الواردة عن قيام المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ولجوءه لممارسة البلطجة على أهالي المنطقة التي أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث تلا.

وعلى الفور كلف اللواء خالد أبوالفتوح، مدير أمن المنوفية، العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم وتقديمه للعدالة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت قوات الأمن المتهم "ط. م. س"، 30 عامًا، تاجر مواشي، مقيم كفر عسكر دائرة مركز تلا وبحيازته خمسة أسلحة نارية، عبارة عن 3 بنادق خرطوش أجنبية الصنع، وفردي خرطوش محلي الصنع.

وتحفظت قوات الأمن على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12813 جنح مركز تلا لسنة 2017.