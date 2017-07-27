حمادة صدقي يطلب تأجيل ودية منتخب المحليين وليبيا

التحرير

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طلب حمادة صدقي، المدير الفني المؤقت لمنتخب المحليين، تأجيل ودية ليبيا 24 ساعة؛ بسبب نصف نهائي دوري أبطال العرب.

وقال صدقي في تصريحات لـ«التحرير»، إنّ ودية ليبيا ستقام في ستاد الإسكندرية، بينما سيقام نصف نهائي دوري أبطال العرب في برج العرب، وبالتالي فإن الجهاز الفني يفضل تأجيل اللقاء حتى لا تكون هناك أعباء إضافية على الأمن بتأمين مباراتين في نفس المحافظة وفي نفس الوقت تقريبًا.

وكان قد كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمس الأربعاء، أنه تقرر بشكل رسمي إقالة هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين، بعد أزمته الأخيرة مع أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية.

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وأكد حازم إمام، أن هاني رمزي أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أنه لايرغب في الاستمرار كمدير فني للمنتخب، ورفض عقد أي جلسات لإنهاء الأزمة، بعد أن تم تحديد، جلسة ثلاثية بين مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام وهاني رمزي.

يذكر أن مجدي عبدالغني، كشف في وقت سابق أن هاني رمزي، لن يقود الفراعنة أمام المغرب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية حال ثبوت توقيعه على عقود تدريب الاتحاد السكندري.