أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: فرط ضغط الدم يؤدى إلى ضرر بالقلب والأوعية الدموية

Google+ Print
دراسة: فرط ضغط الدم يؤدى إلى ضرر بالقلب والأوعية الدموية دراسة: فرط ضغط الدم يؤدى إلى ضرر بالقلب والأوعية الدموية

أوضحت دراسة علمية حديثة أنه كلما ارتفع ضغط الدم زادت مخاطر تضرر القلب والأوعية الدموية فى أعضاء رئيسية مثل الدماغ والكُلى.

وإذا ترك فرط ضغط الدم دون السيطرة عليه يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بنوبة قلبية، وتضخم القلب، وقصور القلب فى خاتمة المطاف.
> وقد تظهر نتوءات (كييسات دموية) فى الأوعية الدموية ونقاط ضعيفة تزيد احتمالات انسدادها وانفجارها.
> وتؤكد الدراسة أنه يمكن أن يتسبب ضغط الدم داخل الأوعية الدموية فى تسرب الدم إلى الدماغ فتحدث السكتة الدماغية. كما أن فرط ضغط الدم يمكن أن يؤدى إلى الفشل الكُلوى والعمى وضعف الإدراك.

ويمكن أن تزداد العواقب الصحية المترتبة على فرط ضغط الدم تعقيداً بفعل عوامل أخرى تزيد احتمالات الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكُلوى. ومن هذه العوامل تعاطى التبغ والنظام الغذائى غير الصحى وتعاطى الكحول على نحو ضار والخمول البدنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365