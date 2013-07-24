دراسة: فرط ضغط الدم يؤدى إلى ضرر بالقلب والأوعية الدموية

أوضحت دراسة علمية حديثة أنه كلما ارتفع ضغط الدم زادت مخاطر تضرر القلب والأوعية الدموية فى أعضاء رئيسية مثل الدماغ والكُلى.

وإذا ترك فرط ضغط الدم دون السيطرة عليه يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بنوبة قلبية، وتضخم القلب، وقصور القلب فى خاتمة المطاف.

> وقد تظهر نتوءات (كييسات دموية) فى الأوعية الدموية ونقاط ضعيفة تزيد احتمالات انسدادها وانفجارها.

> وتؤكد الدراسة أنه يمكن أن يتسبب ضغط الدم داخل الأوعية الدموية فى تسرب الدم إلى الدماغ فتحدث السكتة الدماغية. كما أن فرط ضغط الدم يمكن أن يؤدى إلى الفشل الكُلوى والعمى وضعف الإدراك.

ويمكن أن تزداد العواقب الصحية المترتبة على فرط ضغط الدم تعقيداً بفعل عوامل أخرى تزيد احتمالات الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكُلوى. ومن هذه العوامل تعاطى التبغ والنظام الغذائى غير الصحى وتعاطى الكحول على نحو ضار والخمول البدنى.