أخبار عاجلة

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

تفاصيل زيارة أبو فريخة وقائمته لأندية الإسكندرية (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

زار مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة الحالي، والمرشح على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة، والمقرر لها قبل نهاية العام الجاري، أندية الإسكندرية بصحبة أفراد قائمته التي تضم عمرو مصيلحي، وهشام الحريري، ومحمد علي، أعضاء المجلس الحالي، ومعهم محمد فتحي وعلاء زهران ورحاب الغنام وحسين البشبيشي ومجدي المانعي.

وبدأت الزيارة بنادي الترام ثم الاتحاد السكندري، والأوليمبي، ثم تم التوجه إلى نادي سبورتنج واختتمت بنادي سموحة.

وعرضت مجالس إدارات الأندية الأزمات التي واجهتهم في الموسم الماضي، بسبب نظام مسابقة الدوري الممتاز، وإقامتها في أكثر من محافظة، مما كلف الأندية مصاريف إضافية.

من جانبه وعد أبو فريخة مسؤولي الأندية بتلافي سلبيات الموسم الماضي.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء