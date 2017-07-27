تفاصيل زيارة أبو فريخة وقائمته لأندية الإسكندرية (صور)

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زار مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة الحالي، والمرشح على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة، والمقرر لها قبل نهاية العام الجاري، أندية الإسكندرية بصحبة أفراد قائمته التي تضم عمرو مصيلحي، وهشام الحريري، ومحمد علي، أعضاء المجلس الحالي، ومعهم محمد فتحي وعلاء زهران ورحاب الغنام وحسين البشبيشي ومجدي المانعي.

وبدأت الزيارة بنادي الترام ثم الاتحاد السكندري، والأوليمبي، ثم تم التوجه إلى نادي سبورتنج واختتمت بنادي سموحة.

وعرضت مجالس إدارات الأندية الأزمات التي واجهتهم في الموسم الماضي، بسبب نظام مسابقة الدوري الممتاز، وإقامتها في أكثر من محافظة، مما كلف الأندية مصاريف إضافية.

من جانبه وعد أبو فريخة مسؤولي الأندية بتلافي سلبيات الموسم الماضي.