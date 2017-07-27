القاضي يقاطع دفاع متهمي "ميكروباص حلوان" بعد احتداده على ضابط الأمن الوطني

كتب - عمرو علي:

قال ضابط الأمن الوطني محمود شوقي مجري التحريات بقضية "خلية ميكروباص حلوان"، إنه لا يتذكر الواقعة، فطالب دفاع المتهمين تلاوة أقواله بمحضر الجلسات، قائلا: "مش معقول نستناه شهور ويجي يقول مش فاكر".. فاحتد عليه القاضي: "هو عنده مليون واقعة .. ومش معقول هيتذكر تفاصيل كل واقعة.. ابني دفاعك على أقواله".

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، لأقوال الشهود في محاكمة 32 متهمًا في قضية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري في 6 أبريل 2016.