أخبار عاجلة

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

القاضي يقاطع دفاع متهمي "ميكروباص حلوان" بعد احتداده على ضابط الأمن الوطني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القاضي يقاطع دفاع متهمي "ميكروباص حلوان" بعد احتداده على ضابط الأمن الوطني

12:20 م الخميس 27 يوليه 2017

كتب - عمرو علي:

قال ضابط الأمن الوطني محمود شوقي مجري التحريات بقضية "خلية ميكروباص حلوان"، إنه لا يتذكر الواقعة، فطالب دفاع المتهمين تلاوة أقواله بمحضر الجلسات، قائلا: "مش معقول نستناه شهور ويجي يقول مش فاكر".. فاحتد عليه القاضي: "هو عنده مليون واقعة .. ومش معقول هيتذكر تفاصيل كل واقعة.. ابني دفاعك على أقواله".

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، لأقوال الشهود في محاكمة 32 متهمًا في قضية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري في 6 أبريل 2016.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. محاكمة 32 متهمًا بـ "خلية ميكروباص حلوان"

    أخبار

  • إنفوجراف.. مقتل 149 إرهابيًا خلال شهر يوليو

    أخبار

  • من هو "حسن وزة" زعيم خلية أكتوبر المتهم في هجوم البدرشين؟

    أخبار

  • بالصور.. لغز العقار (123): هنا اختبأ منفذو هجوم البدرشين

    أخبار

إعلان

31f5ecc131.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين