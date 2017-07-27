رئيس الوزراء التركي يلتقي رجال أعمال ألمان وسط حالة التوتر بين البلدين

اسطنبول - (د ب أ):

التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الخميس بعدد من المسؤولين التنفيذين المحليين من 19 شركة ألمانية لها استثمارات في تركيا، وسط مخاوف من أن أنقرة تعتزم التحقيق مع شركات ألمانية للاشتباه في تورطها في دعم الإرهاب.

ووفقا لمحطة "إن.تي.في." فإن من الشركات المشاركة في الاجتماع سيمنس وبوش ومرسيدس وشركة "أليانز" للتأمين.

وكانت السلطات التركية سحبت مؤخرا طلبا للحصول على معلومات من ألمانيا عن 700 شركة تشتبه في تورطها في دعم الإرهاب. وقالت تركيا إن الطلب كان نتيجة خطأ في الاتصالات.

وكانت قائمة الشركات أحدث حلقة في سلسلة التوترات في العلاقات بين الشريكين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتي توترت بشدة بعد اعتقال الناشط الحقوقي بيتر شتويتنر.

وتتهم تركيا شتويتنر بجرائم مرتبطة بالإرهاب، كما يواجه صحفيان ألمانيان اتهامات مشابهة.

وكان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل قد نصح الأسبوع الماضي الشركات الألمانية بعدم الاستثمار في تركيا.