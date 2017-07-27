حمامات السباحة مليئة بهذه الأمراض.. لهذه الأسباب

كتبت- هاجر حاتم:

يتوقع البعض أنه طالما تحتوي حمامات السباحة على الكلور، أو تم تغيير المياه فإن انتقال العدوى أو الإصابة بالأمراض غير محتمل إلا أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عبر موقعها cdc ذكرت عكس ذلك.

حيث أن الإصابة بأمراض الاسهال والالتهابات الجلدية في العين والأذن، وبعض الأمراض التنفسية قد يكون نتيجتها هو النزول لحمامات السباحة.

كما أفادت بعض الأبحاث الاخيرة التي تم عملها في الولايات المتحدة الأمريكية أن حمامات السباحة تحتوي على العديد من البكتيريا والجراثيم، بفعل البول والتعرق الناتج من الأشخاص، حيث يظن البعض أن التهاب العينين أثناء السباحة يكون بفعل الكلور، إلا أنه بفعل البول.

هذه الجراثيم والبكتيريا تجعل تعقيم المياه من قِبل الكلور أكثر بطئًا، كما أنه لا يكون فعال على الفور، كما هناك بعض حمامات السباحة لا تغير مياهها إلا بعد فترة طويلة.

نصائح لتجنب الأمراض في حمامات السباحة

- الاستحمام قبل وبعد النزول لحمامات السباحة لتجنب خروج اي بكتيريا من الجسم أثناء السباحة إلى "البسين"، و منع أي جراثيم تهيج الجلد بعد السباحة.

- عدم ابتلاع الماء، حتى تتجنب الإصابة بالإسهال والنزلات المعوية.

- التحقق من الاحوال الجوية حتى لا تتعرض لنزلات البرد.