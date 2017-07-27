الإسكان: طرح كراسات شروط 24 ألف قطعة أرض بـ19 مدينة جديدة.. الأحد

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان لـ24024 قطعة أرض، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، الأحد المقبل، بنظام القرعة العلنية، منها طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي و7373 قطعة أرض إسكان متميز، و3930 قطعة أكثر تميزاً.

وقال وزير الإسكان في بيان اليوم الخميس، إنه يتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضي لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 6/8/2017 وحتى 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأوضح مدبولي أن القطع المطروحة بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة.

وأشار مدبولي، إلى أن الهيئة ستقدم نماذج معمارية بكافة رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.