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إسماعيل: استثمارات الأردن بمصر وصلت 526 مليون دولار في 2017

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إسماعيل: استثمارات الأردن بمصر وصلت 526 مليون دولار في 2017 إسماعيل: استثمارات الأردن بمصر وصلت 526 مليون دولار في 2017

التحرير

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قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم التبادل التجاري بين والأردن وصل إلى 587 مليون دولار خلال العام 2016، وبلغت الاستثمارات الأردنية فى مصر حتى مطلع العام الجاري 526 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن 310 ملايين دولار حتى نهاية عام 2016.

وأضاف إسماعيل، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان، أن هذه الأرقام لا ترقى لما نطمح فى الوصول إليه، إذ إن المجالات أمام البلدين واسعة وكفيلة بمضاعفة هذه الأرقام مرات عديدة.

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وذكر: "نتطلع لمزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية، بعدما حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة في اتجاه الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية، وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية فى الاقتصاد العالمي".

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