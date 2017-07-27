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رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع السفير الكوري سبل التعاون التكنولوجي

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رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع السفير الكوري سبل التعاون التكنولوجي رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع السفير الكوري سبل التعاون التكنولوجي

التحرير

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استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، يون سون جو، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وقال "الكردي"، إن الجامعة تسعى للاستفادة من التجربة الكورية في مجال العلوم التكنولوجية، فضلا عن المجاﻻت الأكاديمية والبحثية الأخرى، موضحا أهمية إقامة علاقات وثيقة ومتميزة مع كافة الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة في مختلف دول العالم.

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وأشار رئيس الجامعة إلى فرص المنح والتدريب التي يمكن أن تقدمها الجامعات الكورية لطلاب جامعة الإسكندرية، ودعا الجانب الكوري إلى التعاون في إنشاء فرع للجامعة بمنطقة برج العرب والتي ستتضمن مجمعات تقنية في التخصصات العلمية المختلفة.

 كما رحب الدكتور عصام الكردي باستقبال الطلاب الكوريين الراغبين في تعلم ودراسة اللغة العربية والثقافة المصرية من خلال مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب. 

من جانبه، أعلن السفير الكوري استعداد بلاده تقديم منح دراسية لطلاب جامعة اإسكندرية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتوفير فرص دورات تدريبية وورش عمل للطﻻب في العديد من المجاﻻت التكنولوجية والصناعية التي يتطلبها سوق العمل.

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