بدء جلسة مباحثات أعمال الدورة الـ27 للجنة العليا «المصرية- الأردنية»

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بدأت جلسة المباحثات الموسعة للدورة الـ27 للجنة العليا «المصرية – الأردنية» المشتركة، اليوم الخميس، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور هاني الملقى.

يحضر الجلسة أعضاء الوفدين المصري والأردني، ويتم خلالها بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الرؤى والمقترحات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وسبق جلسة المباحثات عقد لقاء ثنائي بين رئيسي الوزراء المصري والأردني، تم خلالها تناول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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كان «إسماعيل» وصل، صباح اليوم الخميس، العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد في زيارة رسمية لحضور اجتماع الدورة الـ27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

ويضم الوفد المصري وزراء الصحة والسكان، التعاون الدولي والاستثمار، البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، والسياحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانب الأردني منهم وزراء العمل، الإعلام، السياحة، النقل، الصناعة، التجارة، الصحة، والطاقة.