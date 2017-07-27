رئيس الوزراء يعدل قرار إنشاء وتنظيم المتحف المصري الكبير

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قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، تعديل قرار سابق له بإنشاء وتنظيم المتحف المصري الكبير.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الخميس، رقم 1633 لسنة 2017 بشأن تعديل قرار سابق له بإنشاء وتنظيم المتحف المصري الكبير بناءً على ما عرضه وزير الآثار عليه.

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وجاء في نص القرار: «بناء على ما عرضه وزير الآثار تستبدل عبارة (مجلس الإدارة) بعبارة (»مجلس الأمناء) الواردة بالبند (3) من المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 المشار إليه.. ويكون للمتحف مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية عدد من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية من ذوي الخبرة العالمية أو المرموقة لا يقل عن خمسة عشر ولا يزيد على واحد وعشرين، على أن يكون من بينهم الوزير المختص بشؤون الآثار ووزيرا السياحة والمالية، مع مراعاة ألا يقل عدد الأثريين عن عضوين ولا يزيد عدد الأجانب على الثلث في جميع الأحوال».

وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون مجلس الأمناء السلطة العليا المسئولة عن وضع السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للمتحف، وله أن يتخذ من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم.. ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل سنة، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.