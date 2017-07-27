وزير النقل يصل جامعة الزقازيق لمناقشة «سلوك كباري التربة» (صور)

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استقبل الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية الهندسة بالجامعة بعنوات "دراسة سلوك كباري تربة معدنية".

ويترأس الوزير، لجنة المناقشة والحكم على الرسالة المقدمة من الباحث المهندس أحمد إسماعيل أحمد، بمشاركة علاء عبدالحميد عطا، عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجوى رجب السخاوي، أستاذة ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة، والدكتورة سوزان سعد محمود، أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بالمركز القومي للبحوث.

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وتتضمن الزيارة، عرض نماذج من مشروعات التخرج بالجامعة، يعقبها اجتماع بالجهاز التنفيذي للمحافظة، قبل القيام بجولة تفقدية لأعمال إنشاء 4 طرق تربط الزقازيق بمدن بلبيس، والسنبلاوين، وأبو حماد، والطريق الدائري الإقليمي.