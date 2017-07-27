أخبار عاجلة

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير النقل يصل جامعة الزقازيق لمناقشة «سلوك كباري التربة» (صور)

Google+ Print
وزير النقل يصل جامعة الزقازيق لمناقشة «سلوك كباري التربة» (صور) وزير النقل يصل جامعة الزقازيق لمناقشة «سلوك كباري التربة» (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية الهندسة بالجامعة بعنوات "دراسة سلوك كباري تربة معدنية".

وزير النقل2

ويترأس الوزير، لجنة المناقشة والحكم على الرسالة المقدمة من الباحث المهندس أحمد إسماعيل أحمد، بمشاركة علاء عبدالحميد عطا، عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجوى رجب السخاوي، أستاذة ميكانيكا التربة والأساسات بكلية الهندسة، والدكتورة سوزان سعد محمود، أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بالمركز القومي للبحوث.

شاهد أيضا

وزير النقل1

وتتضمن الزيارة، عرض نماذج من مشروعات التخرج بالجامعة، يعقبها اجتماع بالجهاز التنفيذي للمحافظة، قبل القيام بجولة تفقدية لأعمال إنشاء 4 طرق تربط الزقازيق بمدن بلبيس، والسنبلاوين، وأبو حماد، والطريق الدائري الإقليمي.

وزير النقل بجامعة الزقازيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء