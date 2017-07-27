فشلت في معهد الموسيقى وأبهرت الجميع بصوتها.. من هي ياسمين علي؟

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أذهلت الجميع بصوتها، منذ كان عمرها 5 سنوات وقفت على المسرح أمام السيدة الأولى، وتنبأ لها الكثيرون بمستقبل واعد، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وفشلت في الالتحاق بمعهد الموسيقى، ليأتي الفنان محمد صبحي عن طريق الصدفة ويشكل علامة فارقة في مشوارها الفني.. هى الفنانة الشابة ياسمين علي التى نرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى..

1- درست في كلية الإعلام، بعدما تركت دراستها في معهد الموسيقى العربية، على الرغم من قضائها عاما كاملا وأوضحت السبب خلال أحد حواراتها الصحفية قائلة: "قالولى هناك أن أذني ليست سلمية".

2- وقفت على المسرح وهي في عمر 5 سنوات، أمام السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي، وغنت "غنيلي شوية شوية".

3- طلب منها الراحل حسن أبو السعود التوقف عن الغناء لكي يتم إكمال نمو صوتها خاصة أنها كانت في عمر صغير.

4- أشاد بها تامر حسني بعدما نشرت فيديو بصوتها لأغنية "بعيش"على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ورد عليها "حسني"، مشيدا بصوتها قائلا: "يا ياسمين إيدي ورمت من التسقيف بجد شابو عندك شخصية مميزة في صوتك".

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5- أشادت بها أيضًا الممثلة إيمي سالم، ووصفت صوتها بأنه من أفضل الأصوات المصرية، وقامت بنشر صورة تجمعهما سويا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مشيرة إلى أن لدي ياسمين إحساس عالي بأداء أغنياتها، إلى جانب أنها تتمتع بأخلاق حميدة، ثم دعت لها بالنجاح الدائم خاصة وأنها تستحقه.

6- يعتبر الفنان محمد صبحي أهم داعم لها في مشوارها الفني، فبعد سماعها في "في القصر" مع شافكي المنيري، وكان محمد صبحي ضيف إحدى الحلقات، قام بالتواصل معها لتقدم في استوديو الممثل الخاص به، وتم اختبارها ونجحت بالفعل.

7- طلب منها الاشتراك معه في مسرحية "خيبتنا" في مهرجان المسرح للجميع، ولكن تأجلت المسرحية وعرض عليها مشاركته في مسلسل ونيس وأحفاده، وتم تكريمها عليه في مهرجان الدراما العربية.

8- على الرغم من أزمتها لعدم وجود شركات إنتاج تتبني موهبتها، فإنها رفضت الاشتراك في برامج المسابقات، وتقول عن تلك التجربة: "هذه البرامج لمرحلة عمرية مختلفة وهي ما تحت العشرين، وما فوق العشرين يجب أن يكون لديه خطة أخرى يعمل عليها".