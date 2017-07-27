دانيلو: زيدان أب بالنسبة إليَّ.. وكنت بحاجة للتغيير

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قال الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد بمثابة الأب بالنسبة إليه، وذلك حسبما أفاد عقب مواجهة ناديه أمام ريال مدريد، التي أُقيمت اليوم الخميس، وانتهت بفوز السيتي (4-1)، لحساب مباريات الكأس الدولية للأبطال، والتي شهدت حضور جماهير تجاوز الـ93 ألف متفرج.

وكان مانشستر سيتي، قد تعاقد مع البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، صاحب الـ(26 عامًا)، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد بعقد يمتد إلى 5 سنوات، مقابل 26.5 مليون جنيه إسترليني.

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وذكر دانيلو: «كنت بحاجة إلى تغيير، رغم ارتياحي مع زملائي في الفريق والمدرب، أردت اللعب بشكل أكثر وآمل أن أفعل ذلك هنا، ولم يكن من السهل مغادرة ريال مدريد، حيث طالما اعتبرت زيدان مثل أبي بالنسبة إلي، ولكن فكرت في نفسي وعائلتي».

واختتم الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي: «سأبقى مُمتنا دائمًا لريال مدريد على الفوز مرتين بدوري أبطال أوروبا، أمضيت هناك أوقاتا صعبة لكنها ساعدتني على التطوير».