مارسيلو: اللاعبين الجيدين مكانهم ريال مدريد.. ومبابي لديه مستقبل باهر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، أنّ الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم موناكو، لاعب شاب ولديه مستقبل باهر، وذلك حسبما أفاد عقب مواجهة ناديه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، التي أُقيمت اليوم الخميس، وانتهت بفوز السيتي (4-1)، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، والتي شهدت حضور جماهير تجاوز الـ93 ألف متفرج.

وقال مارسيلو: «مبابي لاعب شاب ولديه مستقبل باهر، إذا قُلت بأنه لاعب شاب فسوف أضع عليه ضغط كبير لأنه ما يزال صغير في السّن، وإذا كان لديك المال فلا توجد مشكلة، اللاعبين الجيدين مكانهم هو ريال مدريد وإذا جاء مبابي سيكون موضع ترحيب».

شاهد أيضا

وعن الخسار برباعية أمام السيتي قال: «ليست النتيجة التي رغِبنا بها لكنها ليست مهمة أيضًا، لقد قمنا بعملٍ جيد وفعلنا ما طلب المدرب القيام به.. هذه المباريات مهمة ليُشاهدها الناس فقط لكنها بالنسبة لنا ليست سوى تدريب إضافي».

واختتم مارسيلو: «لعبنا شوط أول جيد حتى سجلوا الهدف الأول، ثم كانوا أفضل بدنيًا ولكن هذا طبيعي لأنها المباراة التحضيرية الثانية فقط، ونحن في مرحلة الإعداد، لا توجد مباراة ودية عندما يتعلق الأمر بمواجهة برشلونة، الآن سنرتاح ثم سنفكر في الفوز بالمباراة المقبلة».