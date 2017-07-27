أخبار عاجلة

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
للعام الثاني على التوالي.. ماجد الأشقر رئيسا لـ"الأمن العام" بالشرقية -
رئيس البرلمان العربي يشيد بقرار العاهل السعودي استضافة الحجاج القطريين -
مسؤول أممي: 25 ألف مدني محاصرين بالرقة وداعش يستخدمهم كدروع بشرية -
لماذا تفاوت الموقف الأمريكي تجاه الدول الساعية لامتلاك أسلحة نووية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مارسيلو: اللاعبين الجيدين مكانهم ريال مدريد.. ومبابي لديه مستقبل باهر

Google+ Print
مارسيلو: اللاعبين الجيدين مكانهم ريال مدريد.. ومبابي لديه مستقبل باهر مارسيلو: اللاعبين الجيدين مكانهم ريال مدريد.. ومبابي لديه مستقبل باهر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، أنّ الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم موناكو، لاعب شاب ولديه مستقبل باهر، وذلك حسبما أفاد عقب مواجهة ناديه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، التي أُقيمت اليوم الخميس، وانتهت بفوز السيتي (4-1)، ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال، والتي شهدت حضور جماهير تجاوز الـ93 ألف متفرج.

وقال مارسيلو: «مبابي لاعب شاب ولديه مستقبل باهر، إذا قُلت بأنه لاعب شاب فسوف أضع عليه ضغط كبير لأنه ما يزال صغير في السّن، وإذا كان لديك المال فلا توجد مشكلة، اللاعبين الجيدين مكانهم هو ريال مدريد وإذا جاء مبابي سيكون موضع ترحيب».

شاهد أيضا

وعن الخسار برباعية أمام السيتي قال: «ليست النتيجة التي رغِبنا بها لكنها ليست مهمة أيضًا، لقد قمنا بعملٍ جيد وفعلنا ما طلب المدرب القيام به.. هذه المباريات مهمة ليُشاهدها الناس فقط لكنها بالنسبة لنا ليست سوى تدريب إضافي».

واختتم مارسيلو: «لعبنا شوط أول جيد حتى سجلوا الهدف الأول، ثم كانوا أفضل بدنيًا ولكن هذا طبيعي لأنها المباراة التحضيرية الثانية فقط، ونحن في مرحلة الإعداد، لا توجد مباراة ودية عندما يتعلق الأمر بمواجهة برشلونة، الآن سنرتاح ثم سنفكر في الفوز بالمباراة المقبلة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء

«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء