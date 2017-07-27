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إصابة طفلين باشتباه تسمم في سوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة طفلين باشتباه تسمم في سوهاج

11:49 ص الخميس 27 يوليو 2017

إصابة طفلين باشتباه تسمم في سوهاج

صورة تعبيرية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب طفلين باشتباه تسمم وإعياء شديد، اليوم الخميس، عقب تناولهما حلوى من أحد المحال التجارية بناحية قاو، دائرة مركز طما، شمال سوهاج، واتهم والد الطفلين صاحب المحل بالتسبب في إصابة نجليه.

وتلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كلاً من "ياسر إبراهيم جابر"، 13 عامًا، طالب، وشقيقه "أحمد"، 9 سنوات، طالب، ويقيمان بناحية قاو غرب دائرة المركز، مصابين باشتباه تسمم، وإعياء شديد، والحالة العامة سيئة، وجرى تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، عقب تناولهما طعامًا فاسدًا.

وبسؤال والد الطفلين المصابين، قرر شراء نجليه حلوى، من محل لبيع الحلويات الشرقية خاص بالمدعو "أحمد. ص. إ" يقيم بذات الناحية، وعقب تناولهما له حدثت إصابتهما، واتهم مالك المحل بالتسبب في ذلك.

واستهدفت وحدة مباحث المركز، بالاشتراك مع مكتبي تموين وصحة طما، المحل المشار إليه وتبين عدم تواجد مالكه، وضبط به كمية من الأطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن أكياس من الحلويات الشرقية واللبن المجمد والبسكويت، قبل التحفظ عليها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وضبط مالك المحل المذكور، حُرر عن ذلك المحضر رقم 3090 إداري المركز لسنة 2017.

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