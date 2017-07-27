بالصور.. جامعة قناة السويس تحتفل بحصولها على شهادة "الأيزو"
بالصور.. جامعة قناة السويس تحتفل بحصولها على شهادة "الأيزو"
11:46 ص الخميس 27 يوليو 2017
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الإسماعيلية - إنجي هيبة:
أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن جامعة قناة السويس شريك أساسي في التنمية، موضحًا أن الإنجازات التي تحققها الجامعة يشعر بها المواطن الإسماعيلي.
جاء ذلك خلال حضور المحافظ احتفالية جامعة قناة السويس، بحصولها على شهادة "الأيزو 9001/2015"، و التى أقيمت تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور سامي هاشم، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والإعلاميين.
وأثنى المحافظ على جهد الجامعة ومكانتها، موجهًا التحية لقيادتها والعاملين بها، مؤكدًا أن المحافظة حليف قوى للجامعة.
وقال الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، في كلمته خلال الاحتفالية، إن الحصول على هذه الشهادة هو امتداد لخطة تطوير الجامعة بجهد أبنائها، مشيرًا إلى أن كليات الجامعة في طريقها للحصول على علامة الجودة الكاملة بعد حصول 5 كليات على الجودة والاعتماد الأكاديمي.
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