فشل في الحصول على فرصة عمل فانتحر شنقًا ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياته شنقًا داخل غرفته بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك بعدما فشل في إيجاد فرصة عمله تزامنا مع مروره بأزمة مالية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من مستشفى قصر العيني بوصول، "أحمد.ص"، 28 عاما، جثة هامدة وبها إحمرار حول الرقبة.

وكشفت تحريات الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، أن والد وشقيق المتوفي فوجئا عقب عودتهما للمنزل بشارع جمال عبد الناصر، بالمتوفي معلقا من رقبته بسلك كهرباء مربوط بجنش مروحة السقف بغرفته، وأسفله كرسي.

كما تبين أن المتوفى كان يعاني من حالة اكتئاب لمروره بأزمة مالية، وعدم قدرته على إيجاد فرصة عمل.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.