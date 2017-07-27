وزير الثقافة: "لينين الرملي" حالة خاصة من الإبداع

كتبت - نسمة فرج:

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، إن "الكاتب لينين الرملي يعد حالة خاصة من الإبداع، فلم يكن كاتبا مسرحيا وفقط، ولكن كان مخرجا ومنتجا وكاتب مسلسلات على درجة عالية".

جاء ذلك خلال حفل تكريم الكاتب المسرحي لينين الرملي، الذي نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالمسرح القومي، اليوم الخميس، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور عماد سعيد رئيس المركز، ورؤساء البيوت التابعة للقطاع، وعدد كبير من محبي وأسرة الكاتب الكبير.

وأضاف النمنم إن الرملي كان يعنيه دائما تثقيف الجمهور، ويتعامل معهم بدون استعلاء، ويعمل على إثارة الوعي والعقلية النقدية من خلال تبنيه لقضايا المجتمع والوطن.

وأثنى وزير الثقافة على عطاء الكاتب الكبير قائلا: "شكرا لينين الرملي الذي امتعنا بإبداعاته، وشكرا لأنه اعطانا هذه اللحظة التي نسعد بها".