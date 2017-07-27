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دحلان يدعو لعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة

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مصراوي Masrawy

دحلان يدعو لعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة

11:45 ص الخميس 27 يوليو 2017

دحلان يدعو لعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة

القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان

غزة - (د ب أ):
وجه القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان اليوم الخميس، كلمة خلال اجتماع لنواب الكتلة البرلمانية لحركة حماس في غزة.

وهذه أول مرة يتحدث فيها دحلان وهو نائب عن فتح في اجتماع داخل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي وسيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وبحثت الجلسة، التي حضرها عدد من نواب فتح المقربين من دحلان، تطورات موجة التوتر الأخيرة بين الفلسطينيين وإسرائيل في المسجد الأقصى شرق القدس.

وحث دحلان، في كلمته عبر تقنية الربط التلفزيوني "الفيديوكونفرس" من الإمارات، على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي.

وطالب بعقد اجتماع فلسطيني موسع في القاهرة يحضره قادة كل الفصائل والشخصيات الوطنية الفاعلة لـ "اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية ودعم القدس ولإنهاء الانقسام فورا".

وانتقد دحلان "تقاعس الموقف الرسمي الفلسطيني"، وأكد على ضرورة عدم التسليم بالوضع القائم في القدس في إشارة إلى إجراءات إسرائيل الأخيرة.

وأكد دحلان على وجود "جهد مشترك" مع حماس لحل أزمات قطاع غزة "استنادا إلى قواسم ووثائق وطنية مشتركة ".

يذكر أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل دحلان من عضويتها عام 2012 واتهمته بالتورط في قضايا فساد وقتل، وهو منذ ذلك الحين يقيم في الإمارات العربية.

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