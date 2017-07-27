الحكومة الفلسطينية: دخول الأقصى لحظة تاريخية تُمهّد للتحرير وتبشر بزوال الاحتلال

القاهرة - (مصراوي):

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني يوسف المحمود "إن دخول المسجد الأقصى المبارك اليوم هي لحظة تاريخية عظيمة تمهد للتحرير، وتبشر بقرب زوال الاحتلال الإسرائيلي لا محالة، وتذكر بانتصارات أمتنا المجيدة التي كان لأهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني دائما الدور الرئيسي فيها على مر التاريخ".

وشدّد على أن "معركة المسجد الأقصى المبارك هي معركة السيادة على مدينة القدس التي انتصر فيها شعبنا العربي الفلسطيني، وقيادته، وأسقطت ادعاءات الاحتلال الواهية، ومزاعمه، داعيا إلى مزيد من رص الصفوف، والتكاتف، من أجل إكمال طريق الكفاح، حتى إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس العربية.

كما دعا حركة حماس إلى استخلاص العبر، والبدء فورا بتطبيق رؤية الرئيس، في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وذلك بعد النصر الذي حققته وحدة الصف الفلسطيني، وبطولة شعبنا العظيم، وشجاعة وصلابة قيادة سيادته في الدفاع عن القدس والمسجد الاقصى المبارك.

واكد المتحدث الرسمي أن الحكومة مستمرة في جهودها التي بذلتها في دعم صمود الأبطال في مدينة القدس، وماضية في تنفيذ قراراتها التي اتخذتها خلال جلستها الأسبوعية الأخيرة، داعيا الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية إلى الإيفاء بالتزاماتها، والقيام بواجباتها القومية، والأخوية تجاه دعم صمود مدينة القدس العربية المحتلة.

وتوجّهت الحكومة بالشكر إلى الأقطار العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة، التي بذلت جهودا كبيرة في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكّد أن صلاة الظهر ستتم اليوم، الخميس، داخل المسجد الأقصى، مُشيدًا بصمود المقدسيين في وجه اجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، في بيان تلاه خلال المؤتمر الصجفي الذي عقدته المرجعيات الدينية، الخميس، إنه تأكدنا من عودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه بعد إزالة الاحتلال الجسور والأعمدة الحديدية.